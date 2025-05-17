جامعة الدول العربية: قمة عربية روسية مرتقبة لتعزيز التعاون الشامل

كشف سفير جامعة الدول العربية لدى روسيا الاتحادية وليد حميد شلتاغ، عن قمة عربية روسية قريبة، ستنعقد في موسكو، لبحث تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات كافة، بما فيها الاقتصادية والدبلوماسية.

وأكد السفير شلتاغ في لقاء لـ”سبوتنيك”، مساء الأربعاء، عن دعم روسيا للقضايا العربية والفلسطينية، على وجه الخصوص، إضافة إلى أهمية رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات عن سوريا.

وشدد شلتاغ، على هامش منتدى “روسيا – العالم الإسلامي: منتدى قازان”، في مدينة قازان الروسية، على ضرورة إعداد الشباب العربي للسلك الدبلوماسي.

وبحسب مراسلة “سبوتنيك”، تشارك 103 دول في المنتدى الاقتصادي الدولي “روسيا – العالم الإسلامي” في قازان الذي يقام سنويا في جمهورية تتارستان منذ 15 عاما، والحاصل على صفة اتحادية.

وتشارك دول عربية في هذا الحدث العالمي مثل مصر والكويت والإمارات والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وتونس واليمن.

وكالة سبوتنيك