شاهد بالصور.. بلقطات مثيرة للجدل.. مودل سودانية توثق معاناتها مع “السخانة” في بورتسودان وتشعل ثورة من الغضب على مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وعلى نطاق واسع صور قيل أنها لمودل سودانية, تقيم بمدينة بورتسودان, شرقي السودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أشعلت المودل ثورة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بالصور المثيرة التي قامت بنشرها.

ووفقاً لما نشرت الصفحات فإن المودل حاولت من خلال الصور توثيق معاناتها مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في مدينة بورتسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور والمتابعين, فقد تعرض الفتاة لإنتقادات حادة وهجوم شرس من الجمهور بسبب الصور المثيرة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين