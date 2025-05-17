مسؤول بالمخابرات الإثيوبية: “سد النهضة” يعيد تشكيل المشهد الجيوسياسي للمنطقة

أعلن تازر جبري-إغزيابهر، نائب المدير العام لجهاز المخابرات والأمن الوطني الإثيوبي، وصول سد النهضة إلى مرحلته النهائية.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية “إينا”، الجمعة، عن إغزيابهر أن سد النهضة مشروع رائد يتوقع أن يعيد تشكيل المشهد الجيوسياسي للمنطقة، مؤكدا أن المشاركين في الاجتماع الإقليمي لأفريقيا للجنة أجهزة المخابرات والأمن الأفريقية (سيسا) زاروا سد النهضة الإثيوبي.

وكان الاجتماع الإقليمي لشرق أفريقيا للجنة أجهزة المخابرات والأمن الأفريقية (سيسا) قد عقد في أديس أبابا، حيث شارك في الاجتماع وفدٌ من مسؤولي المخابرات والأمن وممثلين عن دولٍ مختلفة، وعقب الاجتماع، زاروا سد النهضة، حيث اطلعوا على آخر المستجدات حول وضعه التشغيلي الحالي.

وأوضح إغزيابهر أن “الزيارة كانت فعّالة في كشف المعلومات المضللة المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي الكبير، بالإضافة إلى توجيه رسالة قوية مفادها أن الدول الأفريقية قادرة على تحقيق مشاريع ضخمة مثل سد النهضة الإثيوبي عندما تتضافر جهودها”.

وكانت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية قد أعلنت في الحادي عشر من الشهر الجاري، تشكيل قوة شرطة بحرية جديدة مكلفة بضمان الأمن حول سد النهضة الإثيوبي الكبير، مع بدء تشغيل البحيرة الصناعية الضخمة التابعة للسد.

ونقلت صحيفة “أديس استاندارد” عن إسكيدار برهان، رئيس قسم التفتيش والمعايير بالشرطة الفيدرالية الإثيوبية، أن إنشاء هذه القوة أصبح ضروريا نظرا لحجم الخزان الاستراتيجي وأهميته.

ونقلت عنه الصحيفة الرسمية قوله: “أصبح من الضروري تنظيم قوة شرطية قادرة على حماية هذه البحيرة الصناعية الواسعة ومنع الجرائم التي قد تحدث في المنطقة”.

ويشار إلى أنه في مارس/ آذار الماضي، أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد اكتمال عملية ملء سد النهضة، حيث وصل إلى سعته الكاملة دون التأثير على سد أسوان المصري. وقال آبي لأعضاء البرلمان الإثيوبي: “الآن سد النهضة ممتلئ بنسبة 100%، مثل سد أسوان تماماً”، مؤكداً أن إثيوبيا اتخذت احتياطات لتجنب تعطيل تدفق المياه إلى الدول المتاخمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى مناقشات سابقة مع المسؤولين المصريين، معترفا بمخاوفهم بشأن الجفاف والأمن المائي، وشدد على التزام إثيوبيا بالتعاون الإقليمي، قائلاً: “نحن لا نعتقد أن هناك أي قضية للقتال بشأنها أو لإنفاق الموارد على النزاعات”، وحث “الإخوة المصريين على العمل معا من أجل التقدم المتبادل”.

وفي وقت سابق، شدد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، على رفض بلاده المساس بحقوق مصر المائية، وذلك في ظل استمرار أزمة سد النهضة الإثيوبي.

يذكر أن بناء هذا المشروع الوطني الإثيوبي بدأ في 2 أبريل/ نيسان 2011، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من غالبية أعمال البناء المتبقية بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2024، مما سيمكن من تشغيل ثلاث توربينات إضافية.

وكالة سبوتنيك