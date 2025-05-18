بيع ماسة زرقاء في مزاد سويسري بأكثر من 21 مليون دولار

رغم أنها استخرجت من منجم في جنوب أفريقيا، إلا أن المزاد على الماسة المسماة “جوهرة البحر المتوسط الزرقاء”، تم في سويسرا، والكشف عنها تم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في حدث أثار الاهتمام، بسبب السعر الباهظ الذي بلغ 21.5 مليون دولار.

الماسة الزرقاء الكبيرة تزن 10.03 قيراط، وقال رئيس قسم المجوهرات في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط في دار “سوذبيز”، كويغ برونينغ، بعد المزاد، إن هذا الحجر الكريم، نجم هذا الموسم، ويعد من أفضل الماسات الزرقاء التي بعناها على الإطلاق.

واُكْتُشِفت الماسة مؤخرًا في منجم “كولينان” الشهير في جنوب أفريقيا، وكشف عنها في بداية أبريل بأبوظبي، حيث أكد برونينغ أن “الماسة الزرقاء تتربع على قمة هرم الندرة”، وبحسب دار “سوذبيز” للمزادات، فإن “العثور على الماس الأزرق حدث نادر للغاية”.

جريدة الرياض