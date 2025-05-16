موهوزي كينيروغابا: أي مواطن يصوت ضد والدي موسيفيني في الانتخابات المقبلة سيتم ترحيله من البلاد

أعلن قائد القوات المسلحة الأوغندية الجنرال موهوزي كينيروغابا، الخميس أن أي مواطن يصوت ضد والده الرئيس يويري موسيفيني في الانتخابات المقبلة سيتم ترحيله من البلاد. وقال الجنرال في منشور على منصة أكس “على الأشخاص الذين لا يدعمون مزي بكل إخلاص أن يكونوا حذرين للغاية”، مستخدما لقبا شرفيا لوالده. وأضاف “سنرحّل جميع الخونة أمام الملأ”. ومن المقرر أن تجري البلاد انتخابات عامة خلال كانون الثاني/يناير المقبل.

الجزيرة – افريقيا