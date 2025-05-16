شاهد بالفيديو.. رد ساحق وقاسي من الفنانة فهيمة عبد الله على متابع سألها: (أحمد صديق مالو طلقك؟) وساخرون: (أقوى قصف جبهة في التاريخ وأسأل تاني كان تقدر)

أثارت الفنانة السودانية, المعروفة فهيمة عبد الله, ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ردها على سؤال أحد المتابعين على تطبيق “تيك توك”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن فهيمة, كانت قد ظهرت في جولة مع أحد أصدقائها عبر التطبيق الشهير وأستقبلت خلال الجولة عدد من التعليقات.

وأثناء ردها على المتابعين تفاجأت الفنانة بسؤال من أحدهم سألها عن أسباب طلاقها من زوجها عازف الربابة أحمد صديق, حيث كتب في سؤاله: (أحمد صديق مالو طلقك؟).

https://www.facebook.com/reel/665358623032461

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد جاء رد الفنان صادم للمتابع, حيث أجابته قائلة: (عشان أخوانك بقن لي هنا) وأشارة لرقبتها.

رد الفنان فهيمة عبد الله, أثار ضحكات المتابعين الذين سخروا من صاحب السؤال بتعليقات ساخرة على شاكلة: (أقوى قصف جبهة في التاريخ) و تعليق آخر: (أسأل تاني كان تقدر).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين