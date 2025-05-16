شاهد بالفيديو.. “كيكل” وجنوده يعبرون البحر صباحاً لإقتحام وضرب اخر مقرات الدعم السريع ومتابعون يشيدون بتضحياته: (كيكل براً وبحراً)

بث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث لقائد قوات درع الشمال اللواء أبو عاقلة محمد أحمد “كيكل”.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر “كيكل”, مع جنوده وهم يستقلون باخرة صغيرة “بنطون” لعبور النهر من أجل اقتحام المقر الأخير لقوات الدعم السريع بالعاصمة الخرطوم.

وأعلن قائد درع الشمال, صباح اليوم الجمعة تأهبهم لاقتحام منطقة صالحة, بأم درمان, حيث تتواجد فيها اخر قوة للدعم السريع بالخرطوم.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قابل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي المقطع بسعادة كبيرة مع تعليقات مشيدة ومتغزلة على شاكلة (كيكل براً وبحراً).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين