“محمد.. هل أنت تنام ليلًا؟!” .. دلالات سؤال ترامب لولي العهد السعودي

محمد.. هل أنت تنام ليلًا؟! كان هذا سؤال من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لولي العهد أمس الأول في منتدى الاستثمار السعوديِّ الأمريكيِّ.

– ولي العهد: أحاول..- ترامب: يا له من عملٍ قمت به.. أعتقد أنَّك تتقلَّب مثل معظمنا باللَّيل حول كيفيَّة تحسين المعيشة في بلدك.. أولئك الذين لا ينامون هم مَن سيأخذونك إلى الأرض الموعودة.. يا له من عمل عظيم قمت به.

سؤال من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، يبدو بسيطًا، لكنَّه عميق وكبير..

سؤال يدل على الدهشة والاستغراب: كيف حدث هذا التطوير والتقدُّم في بلادكم بهذه السرعة في سنوات بسيطة؟

توالت إجابات الرئيس على السؤال البسيط في الكلمات، العميق في المعنى:

هناك تحول كبير ورائع في المنطقة، بقيادة الملك سلمان، والأمير محمد بن سلمان.

أنتم تقومون بعمل كبيروضخم.. شبه الجزيرة العربية مكان جميل، وأنتم أكثر شعوب العالم ازدهارًا.. سيكون تنظيمكم لكأس العالم عملًا رائعًا وأمرًا مذهلًا.. ما حققتموه الآن معجزة حديثة على الطريقة العربيَّة.. التحوُّلات هنا أمر لا يُصدَّق، ومستقبل الشرق الأوسط يبدأ من هنا.. هناك روائع وجواهر بالرياض، وأبو ظبي من صنع قادتها.. ولي العهد السعودي رجل عظيم جدًّا.. أعظم مَن مثَّل شعبه.. يعمل بجد، ولا أعتقد أنَّه ينام الليل.. هذه المنطقة تطوَّرت بفضل أبنائها.. السعوديَّة حافظت على تقاليدها وعاداتها مع تطلعها للمستقبل.. أهل هذه المنطقة هم مَن طوَّروها.. القطاعات غير النفطيَّة في السعوديَّة إيراداتها تجاوزت القطاع النفطي.. مستقبل الشرق الأوسط يبدأ من هنا.. التحولات في هذه المنطقة لا تُصدَّق.. الرياض ستصبح مركز أعمال للعالم بأسره.. أنتم من أكثر الأمم ازدهارًا في العالم.. الرئيس ترامب قال الكثير عن النهضة الشموليَّة في المملكة، بفضل الله تعالى، ثم القيادة الرشيدة، ورُؤية 2030 التي جعلت من المملكة مثالًا يُحتذى به لكل العالم..إنَّ سؤال ترامب لم يأتِ من فراغ.. بل نتيجة ما شاهده ولمسه من تطوُّر في شتَّى المجالات، ولما حقَّقته المملكة من جهود بارزة على مختلف الأصعدة الدوليَّة، بعد أن أصبحت «الرياض» عاصمة صنع السَّلام العالميِّ.. عاصمة الاستقرار.. عاصمة حل الأزمات..

لقد أدركنا كمواطنين قبل هذا السؤال، أنَّ رؤيتنا تسير في طريقها الصحيح، بفضل الله تعالى، ثمَّ بالقيادة الرشيدة، وبعد هذا السؤال زاد إدراكنا أنَّ دول العالم -وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكيَّة- تقدِّر ما قامت -وتقوم- به المملكة في سبيل تطوُّرها وتقدُّمها، والحفاظ على الأمن والاستقرار والازدهار في دول العالم.

جريدة المدينة