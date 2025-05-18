أسرة عادل إمام تُفسد خطة يسرا ولبلبة ونبيلة عبيد وإلهام شاهين للقائه

منذ أن قرر الفنان عادل إمام الابتعاد عن الأضواء والساحة الفنية عام 2020، أصبحت له طقوس خاصة في روتين حياته اليومية، فلم يعُد “الزعيم” اجتماعياً مثلما عهده أصدقاؤه، الذين كانوا يلتقون به كل ليلة داخل منزله في منطقة المنصورية التابعة لمحافظة الجيزة، حتى وصل بهم الأمر إلى السفر إليه في منطقه الساحل الشمالي خلال أشهُر الصيف التي يقضيها في منزله هناك، لعقد جلسات السمر معه والتي تمتد حتى الساعات الأولى من الصباح.

وكانت ذكرى ميلاد الفنان عادل إمام، بمثابة يوم عيد ينتظره المقرّبون كل عام ليجتمعوا في منزله ويقيموا الحفل الساهر الذي يحضره كل أصدقائه ومحبيه من داخل الوسط الفني وخارجه، لكن يبدو أن الحالة الصحية لـ”الزعيم” لم تعُد تسمح له بالمشاركة في مثل هذه الاحتفالات المُرهقة، لذلك قرر أفراد عائلته منذ أربع سنوات إلغاء الاحتفال الضخم بذكرى ميلاده، واستبداله بحفل صغير يقتصر حضوره على عائلته الصغيرة فقط، مما حرم أصدقاءه من حضور هذا الاحتفال.

وفي خطوة جريئة، قرّر عدد من صديقات الفنان عادل إمام وزميلاته في الوسط الفني، تحضير مفاجأة له خلال ذكرى ميلاده الـ85، والتي من المفترض أن يحتفل بها في السابع عشر من شهر أيار (مايو) الجاري، حيث اجتمعت الفنانات لبلبة ويسرا ونبيلة عبيد وهالة صدقي وإلهام شاهين وعدد آخر من النجمات، واتفقن على زيارة الفنان عادل إمام بمنزله وإقامة حفل كبير لذكرى ميلاده، خاصة أن بعضهم لم يلتقِ به منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وظنّت النجمات المذكورات أن هذه المفاجأة ستلقى ترحيباً من أفراد عائلة “الزعيم”، خاصة أنها من الممكن أن تكون سبباً في إسعاده، بحيث يلتقي بأصدقائه الذين اشتاق إليهم كثيراً، لكن هذه “الخطة” قوبلت بالرفض وفق “العربية.نت” من كل أفراد العائلة، حتى خرج المنتج عصام إمام الشقيق الأصغر لـ”الزعيم”، وأعلن أنه لن يكون هناك احتفال بذكرى ميلاده.

وأكد عصام أن الاحتفال سيقتصر على أبناء أخيه وزوجته وأحفاده وبعض أفراد العائلة المقرّبين فقط، وهذا ما اعتادوا عليه منذ عام 2020، ولم يكشف السبب وراء الإصرار على أن يكون الحفل عائلياً ومحدوداً، في الوقت الذي يريد عدد كبير من النجوم والنجمات الاحتفال بذكرى ميلاد “زعيم الفن المصري”.

وبعد ذلك الرفض، حاول عدد من النجوم إقناع أسرة “الزعيم” بإتاحة الفرصة لهم لإقامة الاحتفال، حتى وإن كانت مدة الاحتفال ساعة واحدة فقط، حتى لا يتسبّبوا في إرهاقه، لكن حتى الآن هناك إصرار من أبنائه على عدم إقامة الحفل الضخم.

الجدير بالذكر أن الفنان عادل إمام اختفى عن الساحة الفنية منذ عام 2020، وهو العام الذي شهد عرض آخر أعماله الدرامية الذي يحمل اسم “فلانتينو”، وشارك في بطولته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وحمدي الميرغني ومحمد كيلاني وطارق الإبياري، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

مجلة لها