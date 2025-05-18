“الماس والفضة والبلاتين واللؤلؤ الطبيعي” .. استكمال الاستعدادات لمعرض الذهب العالمي الـ 23

تنظم شركة معرض الكويت الدولي معرض «الذهب والمجوهرات العالمي الثالث والعشرين» في الفترة من 21 حتى 26 مايو الجاري على ارض المعارض الدولية بمشرف.

وفي هذا الشأن، كشفت باسمة الدهيم المديرة التنفيذية لقطاع التسويق والمبيعات بشركة معرض الكويت الدولي عن استكمال كل الحجوزات بنسبة 100%، استعدادا لانطلاق هذا الحدث السنوي، لافتة إلى ان هذه النسخة مميزة جدا، حيث تشهد هذه الدورة لأول مرة اضخم واكبر معرض مجوهرات في تاريخ الكويت من ناحية المساحة وعدد الشركات العارضة والراعية. وأشارت إلى ان هذا المعرض حظي برعاية كل من «دار السبائك، مجوهرات عايشة، ومجوهرات أعمار، زينة وخزينة، سلطان جولد، سيقنيتشر، فاين جولد، والنيل الازرق»، وتحتضن فعالياته الصالات (7، 6، 5) بمساحة تفوق 13 ألف متر مربع. وأضافت الدهيم ان معرض «الذهب والمجوهرات العالمي» يعد واحدا من أرقى معارض الذهب والمجوهرات السنوية المتخصصة وأكثرها نجاحا في منطقة الشرق الاوسط، حيث يوفر لرواد الاعمال ومصممي المجوهرات منصة رائعة لعرض احدث التصاميم من المجوهرات الذهبية والسبائك والماس والفضة والبلاتين والمعادن الثمينة والاحجار الكريمة واللؤلؤ الطبيعي.

ولفتت إلى ان هذا الحدث يجمع كل العارضين المشاركين من تجار الجملة الموردين والمصدريــن والمصنعيــن والموزعين ومحترفي صناعة وصياغة الذهب والمجوهرات من مختلف دول العالم، حيث يشارك فيه (400) جهة كأكبر عدد من العارضين جاءوا من عدة دول منها الكويت والبحرين والامارات وقطر ومصر ولبنان، وفرنسا وإيطاليا وتركيا والولايات المتحدة الأميركية وتايلند وسنغافورة وهونغ كونغ والهند، مما يوفر لهؤلاء التجار فرصة لتأسيس وتوسيع اعمالهم محليا وعالميا. وأشارت الدهيم إلى ان المعرض يعد فرصة طيبة للتنافس بين هذه الجهات لتقديم مجموعة واسعة من العروض المختلفة والمميزة التي تلبي احتياجات زوار المعرض عشاق المعدن الاصفر والفضة والساعات الثمينة والمجوهرات والأحجار الكريمة، ومن المتوقع ان يجذب هذا المعرض اكثر من 120 ألف زائر خلال فترة هذا الحدث.

الأنباء الكويتية