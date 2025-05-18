شاهد بالفيديو.. (أنا اتكفت واتعمرت فيني الطبنجة).. الفنان شريف الفحيل يقلد المطربة مروة الدولية بطريقة مضحكة

نشر الفنان السوداني, المثير للجدل شريف الفحيل, مقطع فيديو جظي بتفاعل واسع وذلك عبر إحدى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام الفنان الشاب بتقليد المطربة الضجة مروة الدولية, في أحد مقاطعها الشهيرة.

https://www.facebook.com/reel/1092616012911786

وكانت الدولية, قد شكت من تعرضها للضرب والإهانة من قبل قوات نظامية أثناء إحيائها لحفل غنائي بالخرطوم, قبل عدة سنوات.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام الفحيل, بتقليد المطربة في طريقة شكواها التي قدمتها حينما قالت: (أنا اتكفت واتعمرت فيني الطبنجة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين