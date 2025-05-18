شاهد بالفيديو.. مواطن سعودي يقتحم حفل للفنان السوداني عثمان بشة بالقاهرة.. يتفاعل بالرقص ويطلق “الزغاريد” وسط ضحكات المطرب والحاضرين

نشر الفنان السوداني, الشاب عثمان بشة, مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, أثار ضحكات وتفاعل متابعيه.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الفنان الشاب وهو يغني في حفل زواج سوداني, أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة.

https://www.facebook.com/reel/1361861208436305

ولفت أنظار المتابعين مواطن سعودي, اقتحم المسرح الذي يغني فيه الفنان ودخل في وصلة رقص مع الأغنيات السودانية.

وأثار السعودي, بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, ضحكات الجميع بتفاعله في الرقص بطريقة هستيرية وزاد على ذلك بإطلاقه “الزغاريد” في لقطة طريفة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين