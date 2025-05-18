شاهد بالفيديو.. بعد أن نام في مطار نيويورك وفشل في اللحاق بطائرته المتجهة إلى السعودية.. التيكتوكر السودانية الشهيرة (خديجة أمريكا) تطلق زوجها “حامد” بالثلاث أمام حشد كبير من النساء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث للتيكتوكر السودانية, الشهيرة خديجة أمريكا, تم تصويره من العاصمة السعودية الرياض.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن التيكتوكر الشهيرة, كانت قد نظمت “بازار” نسائي, بالعاصمة السعودية, حضره حشد كبير من السودانيين.

خديجة أمريكا, أثار ضحكات الحاضرين الذين سألوها من زوجها وشريك حياتها “حامد”, لتجيبهم مازحة أنه نام بمطار نيويورك, وفشل في اللحاق بالطائرة القادمة إلى المملكة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد زادت التيكتوكر, من ضحكات الحاضرين بممازحتها لزوجها قائلة: (طلقان طلاق تلاتة يا حامد).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين