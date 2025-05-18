شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يتغزل في مذيعة حسناء على الهواء: (مافي زيك في الكون وتشبهي الرز باللبن) والمذيعة تتوارى خجلاً وتتفاعل مع غزله بالضحكات

تصدر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقاطع الفيديو الأكثر تداولاً ومشاهدة على السوشيال ميديا السودانية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع مذيعة سودانية, قامت بإجراء حوار مع أحد الشباب بالشارع العام.

https://www.facebook.com/reel/702361618858104

الشاب أثار ضحكات وسخرية الجمهور بعبارات الغزل التي أطلقها في حق المذيعة, ما جعلها تتوارى خجلاً وتدخل في وصلة ضحك.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد غازل الشاب المذيعة الحسناء قائلاً: (لو انتي بعرسك, ومافي زيك في الكون وتشبهي الرز باللبن).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين