المرأة السعودية في الصفوف الأولى

في مشهدٍ وطني يزهو بالإنجازات المتتابعة، جاء الأمر الملكي الكريم بتعيين معالي الدكتورة إيناس العيسى نائبًا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة، تأكيدًا جديدًا على التزام المملكة العربية السعودية بتمكين المرأة وتمهيد طريقها نحو القيادة المؤثرة. هذا التعيين ليس مجرد منصب، بل هو تجسيد لرؤية تُعلي من الكفاءة وتراهن على العقول النسائية في صنع القرار وإعادة تشكيل ملامح المستقبل.

الدكتورة إيناس، التي امتدت مسيرتها بين البحث العلمي والعمل المؤسسي، ونشرت أكثر من 50 ورقة علمية، تعد نموذجًا مضيئًا للمرأة السعودية التي تجاوزت سقف التوقعات، وأسهمت في رسم مسارات علمية وتمكينية ملهمة. مثل هذا القرار لا يعكس الثقة فقط، بل يُعدّ رسالة واضحة بأن الوطن يتسع لطموحات المرأة ويعتمد على خبراتها في المراكز القيادية.ويأتي هذا التوجه ضمن سلسلة من القرارات النوعية التي شهدتها السنوات الأخيرة، والتي تمثلت في الدور الريادي لسمو الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة، والتي نقلت صوت المرأة السعودية للعالم، وكانت وجهًا مشرقًا لرؤية وطنية تنطلق من الداخل وتخاطب الخارج بلغة الاحترام والتأثير.وتعيين معالي الدكتورة هلا التويجري رئيسةً لهيئة حقوق الإنسان، والتي أدارت بوعي استراتيجي ملفات جوهرية في قضايا المرأة وتمكينها القانوني والاجتماعي، وساهمت في تطوير خطاب الحقوق بثقة واتزان.

إن المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، لا تكتفي بالتمكين كشعار، بل تصنع له مسارات عملية ومناصب تنفيذية. فالتمكين هنا ليس استثناءً، بل جزء من منظومة تُعيد تشكيل المجتمع السعودي ليكون أكثر شمولاً وإنصافًا.

ختامًا، كل امرأة تتبوأ منصبًا قياديًا هي نافذة تفتح الأفق لبنات الوطن، ودعوة صامتة لكل فتاة تقول لها: الطريق إليكِ معبّدٌ بالجدارة، لا العوائق. والمملكة اليوم تُعيد كتابة التاريخ النسائي في مفاصل القرار، لا بالكلمات، بل بالأفعال.

د.تهاني عبدالرحمن الصغير – جريدة المدينة