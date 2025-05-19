شاهد بالفيديو.. (لا أخبي عن جمهوري ولا فسفوسة).. المودل آية أفرو تعتذر عن حضور “بازار” خديجة أمريكا بالسعودية لهذا السبب!!

قدمت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية, المثيرة للجدل آية أفرو, اعتذارها لعدم تمكنها من حضور “البازار” الذي قدمته التيكتوكر خديجة أمريكا بالسعودية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خرجت أفرو, في مقطع فيديو على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, شرحت من خلاله أسباب اعتذارها.

وأكدت المودل المثيرة للجدل في حديثها أنها واضحة وصريحة ولا تخبي شيء عن جمهورها قائلة: (ما بخبي عن جمهوري ولا فسفوسة).

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ذكرت آية أفرو, أن سبب غيابها عن المهرجان يعود لمرض خالتها بمدينة الدمام, حيث تنوي السفر إليها من أجل ممارضتها والوقوف معها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين