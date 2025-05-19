العدل والمساواة السودانية: المساعد عطاف عبد الوهاب عضو مُسجَّل في صفوف الحركة برتبة مساعد

حركة العدل والمساواة السودانية – القيادة العسكرية للقطاع الشرقي.

بيان توضيحي

تعليقا على ما تداولته بعض الوسائط حول المساعد/ عطاف عبد الوهاب التوم، تود قيادة القطاع الشرقي بحركة العدل والمساواة السودانية توضيح الآتي:

المساعد عطاف عبد الوهاب عضو مُسجَّل في صفوف حركة العدل والمساواة السودانية بالقطاع الشرقي وفقا المراسيم المتبعة وقد ملأ ووقع استمارة الانضمام كما أدى قسم الولاء للحركة بتاريخ ٢٤-٩-٢٠٢٤، ويحمل رتبة مساعد بقوات الحركة بالنمرة العسكرية “٥٢٢٠٢٤٠٨٠٧”.

تم منحه إجازة بناءً على طلبه، ولم يُبلِّغ وحدته العسكرية بعد انتهائها، ما استدعى استدعاءه وفق الإجراءات الداخلية الروتينية.

تؤكد قيادة القطاع الشرقي التزامها باللوائح العسكرية وضمان حقوق منسوبيها. كما تؤكد ان المذكور على علم تام بالإجراءات واللوائح المعلنة.

الخبر المُتداول غير صحيح، وقيادة القطاع الشرقي تُناشد الجميع بعدم ترويج الشائعات.

ادارة التوجيه المعنوي – القيادة العسكرية للقطاع الشرقي – حركة العدل والمساواة السودانية. ١٩ مايو ٢٠٢٥