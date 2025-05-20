الجيش السوداني يعلن اكتمال تطهير كامل ولاية الخرطوم

القيادة العامة للقوات المسلحة

بيان

الثلاثاء ٢٠ مايو ٢٠٢٥م

يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: {قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ * وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} صدق الله العظيم.

شعبنا الأبي الصابر: ظلت قواتكم بكل مكوناتها المنضوية في حرب الكرامة الوطنية تواصل أداء واجبها المقدس في قتال شراذم البغي والعدوان من مجرمي وأوباش مليشيا آل دقلو وأعوانهم وداعميهم من قوى الشر المحلية والإقليمية والدولية، وتحقق الإنتصارات يوماً بعد الآخر بعزم وإرادة ماضية بفضل الله وتوفيقه ومساندة وإلتفاف شعبنا الكريم .

وفي هذا السياق نعلن اليوم اكتمال تطهير كامل ولاية الخرطوم من أي وجود لعناصر مليشيا آل دقلو الإرهابية وتطهير عاصمتنا الوطنية من دنس المتمردين وأعوانهم مؤكدين أن (ولاية الخرطوم خالية تماماً من المتمردين).

كما نجدد عهدنا مع شعبنا بمواصلة جهودنا حتى تطهير آخر شبر من بلادنا من كل متمرد وخائن وعميل.

دعواتنا بالجنة والخلود لشهداءنا الأبرار وعاجل الشفاء للمصابين وأن يرد أسرانا إلى ذويهم رداً جميلاً.

( نصر من الله وفتح قريب)