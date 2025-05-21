حركة شباب التغيير والعدالة: إختيار إدريس رئيساً لمجلس الوزراء فاتحة أمل وبداية للاستقرار السياسي

عبرت حركة شباب التغيير والعدالة برئاسة القائد خالد ثالث أبكر، عن دعمها خطوة إختيار الدكتور كامل إدريس رئيساً لمجلس الوزراء، معتبرة الخطوة فاتحة أمل وبداية حقيقية نحو الاستقرار السياسي والتحول المدني المنشود.

وأشارت الحركة في بيان لها الثلاثاء الى أن الدكتور إدريس شخصية وطنية بخبرات قانونية ودبلوماسية رفيعة، وعلاقات واسعة مع المحافل الدولية، مؤكدة أن تعيينه يأتي في وقت تحتاج فيه البلاد إلى قيادة تمتلك الرؤية والحكمة والقدرة على إعادة بناء الدولة وترسيخ علاقاتها مع الدول الإقليمية والمجتمع الدولي.

وترى الحركة في بيانها أن تعيين الدكتور إدريس يُشكل حجر الزاوية في بناء حكم راشد قادر على النهوض بالمؤسسات وتحقيق العدالة والمساهمة الفاعلة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب. وقالت انها تدعم الخطوة وتأمل أن تكون بداية مرحلة جديدة قوامها الحكم المدني والسلام المستدام والتنمية الشاملة.

وعلى صعيد ذي صلة اشادت الحركة، بتسمية الأستاذة سلمى عبد الجبار المبارك، والدكتورة نوارة محمد علي طاهر، عضوتين في المجلس السيادي الإنتقالي، معتبرة الخطوة مهمة على طريق ترسيخ مشاركة المرأة في مراكز اتخاذ القرار وبناء الدولة المدنية المنشودة.