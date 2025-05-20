رئيس وأعضاء مجلس السيادة ينعون القمص فيلوثاوس فرج كاهن كنيسة الشهيدين القبطية بالخرطوم

ينعي السيد رئيس وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي، ببالغ الحزن والأسى، وفاة القمص فيلوثاوس فرج كاهن كنيسة الشهيدين القبطية بالخرطوم، الذي توفي الثلاثاء عن عمر ناهز 82 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

ومجلس السيادة إذ ينعاه، إنما ينعى للطائفة القبطية، داخل السودان وخارجه رجلاً خدم بكل تفان وإخلاص، وكان رمزاً للعطاء والمحبة، كما كانت له مساهمات وطنية ومجتمعية جليلة، بجانب دوره في خدمة السلام والتعايش بين الشعوب، وتعزيز روح قيم التسامح والعدالة.