ولاية القضارف: وجهة جديدة للمستثمرين في ظل التحديات

رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها الصناعة الوطنية جراء الحرب، لم ييأس المستثمرون من مستقبل الصناعة السودانية. بل عملوا علي إعادة بناء صناعاتهم في الولايات الاكثر امانا.

ولاية القضارف شرقي السودان واحدة من أهم الوجهات للمستثمرين الوطنيين، حيث نالت النصيب الأكبر من الصناعات التحويلية المهمة.

إقامة المنشآت الصناعية

نجح عدد من رجال الأعمال الوطنيين في إقامة 32 منشأة صناعية جديدة رغم تأثير الحرب على الاقتصاد الوطني وتدهور العملة المحلية . الأمر الذي شجع والي الولاية للوقوف علي تلك المصانع.

زيارة الوالي

قام والي القضارف المكلف، الفريق الركن محمد أحمد حسن أحمد، بزيارة لثلاثة أيام متواصلة لتلك المصانع حيث قال أن هذه المصانع والمنشآت الصناعية حققت العديد من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية للولاية، من خلال توفير فرص العمل وتحسين الإنتاج واكد حرص الحكومة على تحويل الولاية إلى ولاية زراعية صناعية والتشاور مع المستثمرين لتذليل التحديات التي تواجه ترقية وتطوير الصناعات المختلفة.

وشدد الوالي على أهمية تشجيع المزارعين والمستثمرين لتوسيع زراعة القطن وإنشاء محالج جديدة.

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية للمحلج الواحد تصل إلى 750 قنطارًا في اليوم.

مساهمة إنشاء المحالج

أقر الوالي بمساهمة إنشاء المحالج في إحداث طفرة كبيرة في مجال زراعة وتصنيع القطن بالولاية. معلنا عن خطة لتوسعة خطوط الإنتاج بإضافة خط منشار لمواكبة الزيادة في كميات القطن المطري.

دور الدعم الحكومي

من جانبه، أكد ممثل شركة “أعمال العالمية للأقطان”، عاصم البلك، أن الدعم الحكومي كان سببًا مباشرًا في إنشاء المحلج بالمنطقة الجنوبية.

أضاف البلك أن المحلج يقدم خدمات فنية للمزارعين تساهم في تحسين الإنتاج، إلى جانب تنفيذ برامج مسؤولية مجتمعية في القرى المحيطة.

قال البلك إن المحلج يقع في قلب مناطق الإنتاج جنوب القضارف، ويعمل على ورديتين يوميًا بطاقة تتراوح بين 700 إلى 800 قنطار، ويعتمد على أحدث الماكينات.

أكد البلك أن المحلج يوفر فرص عمل كبيرة في مناطق مثل صابوني والحمراء.”.

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