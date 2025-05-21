شاهد بالفيديو.. قوات العمل الخاص تقتحم منزل القيادي بالدعم السريع “بقال” بعد هروبه منه وتعثر بداخله على كميات من “صباعات” الكريمات والجنس اللطيف يسخر: (هرب كمل يتم الفسخ والجلخ بتاعه)

نشرت قوات العمل الخاص, التابعة للجيش السوداني, مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قوبل بسخرية كبيرة من الجمهور.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد كشفت قوات العمل الخاص, عن اقتحامها لمنزل القيادي بمليشيا الدعم السريع, إبراهيم بقال سراج, بمدينة أم درمان.

وتفاجأ أفراد العمل الخاص, لحظة تفتيش منزل “بقال”, بوجود كميات من الكريمات, تم عرضها في شكل “صباعات” قيل وبحسب تعليقات الجمهور أنها تستخدم لتفتيح البشرة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قوبل المقطع بتعليقات ساخرة من المتابعين خصوصاً الجنس اللطيف, حيث كتبت إحداهن ساخرة: (هرب كمل يتم الفسخ والجلخ بتاعه).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين