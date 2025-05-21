شاهد.. الممثلة المصرية الشهيرة “راندا البحيري” تنشر صور جميلة للعاصمة السودانية وتبارك وتهنئ الشعب بتحرير الجيش للخرطوم (الف مبرك لكل اخواتي السودانيين)

قدمت الممثلة والفنانة المصرية الشهيرة راندا البحيري, التهانئ والتبريكات للشعب السوداني, بعد إعلان الجيش تحرير العاصمة الخرطوم, بشكل كامل.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت الممثلة الشهيرة بنشر تدوينة على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأرفقت راندا البحيري, مع التدوينة صور جميلة للعاصمة السودانية, الخرطوم, ظهرت بها جزيرة توتي, وبرج الفاتح, إضافة لصور لجنود الجيش وهم يحتفلون.

وكتبت البحيري, بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (الف مبروك لكل اخواتي السودانيين الجيش يعلن سيطرته علي كامل ولاية الخرطوم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين