شاهد بالفيديو.. “البرهان” يواصل كسر “البروتوكول” ويستجيب لهتاف مواطن بالشارع العام طالبه بانزال زجاج السيارة (أفتح الشباك يا عمك)

واصل رئيس مجلس السيادة السوداني, القائد العام للجيش, الفريق أول, عبد الفتاح البرهان, كسر البروتوكول, السياسي كما جرت العادة عنده.

وبحسب مقطع فيديو متداول, رصده محرر موقع النيلين, فقد استجاب رئيس مجلس السيادة, لطلب أحد المواطنين أثناء مروره في موكب بالشارع العام.

وقام “البرهان”, بإنزال زجاجة السيارة التي كانت تقله, بعد هتافات المواطن الذي طالبه بإظهار وجهه (أفتح الشباك يا عمك).

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تفاعل المواطن مع تلبية الرئيس لطلبه بالصراخ بطريقة هستيرية نالت إعجاب الجمهور والمتابعين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين