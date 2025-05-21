شاهد بالفيديو.. الأوضاع تنفجر داخل الدعم السريع.. قائد ميداني يفتح النار بعد هزيمتهم وهروبهم من أم درمان ويصف أحد القادة البارزين بــ(الطابور) و (الكلب)

انفجرت الأوضاع داخل الدعم السريع, عقب الهزيمة أمام الجيش وهروبهم من آخر مقراتهم بالعاصمة بمنطقة صالحة جنوبي أم درمان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد عبر قائد ميداني يتبع للمليشيا, عن غضبه الشديد من الأوضاع داخل الدعم السريع.

وأتهم القائد قيادات الدعم السريع بإهمالهم بعدم توفير العلاج للجنود المصابين, إضافة لعدم تموينهم بالوقود الكافي والذخيرة.

وهاجم القائد الميداني للدعم السريع, زميله القيادي البارز عمر حمدان, ووصفه بالطابور, والكلب, في موقف أثار سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين