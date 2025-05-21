أمارة العبابدة،. السودان: لازالت القوائم ملئ، تنتظر التعليمات من القوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم

أمارة العبابدة،. السودان

المكتب. القيادي

الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر

قال تعالي

( إن ينصركم الله فلا غالب لكم )

وقال عز من قائل ( قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين)

ظلت قبيلة العبابدة ، بالسودان بكل قيادتها واعيانها ،تتابع عن كثب وتراقب ، بإهتمام بالغ كل خطوات القوات المسلحة والجهات المساندة لها من القوات النظامية الاخري والمستنفرين من ابناء الشعب السوداني ٠

وهم بخوضون معركة العزة والكرامة بكل بسالة وإقدام، حماية لأهل السودان وأرض السودان ، من دنس المليشيا المتمردة وداعميها من العملاء والخونة والمرتزقة ومسانديها من دويلة الشر ومن وراءها

حتى ، طهروا الارض من أرجاسهم ، لتكتمل الفرحة في هذا اليوم الأغر بالنصر المؤزر وإعلان العاصمة القومية خالية من التمرد ، بعد طردهم نهائىا من منطقة الصالحة والجموعبة بالريف الجنوبي لامدرمان

وإنه لشرف عظيم ، أن يكون لأبناء العبابدة دور مشهود في هذا العمل الوطني الكبير وهم يقدمون الشهداء ، من العسكريين والمتطوعين المستنفرين بلا من ولا أذي في جميع الجبهات

بل، ولازالت القوائم ملئ، تنتظر التعليمات من القوات المسلحة الي أي وجهة تريد

وإنها لمعركة حتي النصر

الجنة والخلود للشهداء

وعاجل الشفاء للجرحي والمصابين

وعودا حميدا للمفقودين

والله اكبر والعزة للسودان والله اكبر والعزة والمجد للقوات المسلحة السودانية

المكتب القيادي لإمارة العبادة،،، السودان

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