العدل والمساواة: التهنئة للشعب السوداني بتحرير الدبيبات

التهنئة للشعب السوداني بتحرير مدينة الدبيبات بعد معارك بطولية خاضتها القوات المسلحة السودانية وقوات حركة العدل والمساواة السودانية ومتحرك الصياد، والتي أسفرت عن هزيمة ساحقة لمليشيا الدعم السريع، وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، والاستيلاء على كميات كبيرة من العتاد الحربي.

هذا الانتصار هو ثمرة لتضحيات جسام، وامتداد لانتصارات القوات المسلحة السودانية والقوة المشتركة وكافة التشكيلات المساندة.

تحرير الدبيبات ليس انتصاراً عسكرياً فحسب، بل محطةٌ فاصلة في مسيرة استعادة كامل أراضي الوطن، وإعلانٌ بأن إرادة الشعب ستظل منتصرةً على كل محاولات القهر.

تقبل الله الشهداء وعاجل الشفاء للجرحى.