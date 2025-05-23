الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال (الجبهة الثورية) : القرار الأمريكي الظالم خلق خيبة امل كبيرة للسودانيين

أصدرت الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال (الجبهة الثورية) بيانا صحفيا اليوم، استنكرت فيه العقوبات الأمريكية الجائرة المفروضة علي البلاد.

وقال البيان ان قيادة الحركة تتابع تداعيات القرار الأمريكي المفروض إعتمادًا على التقارير و المعلومات المغلوطة التي تُرفع من قِبل بعض الجهات المُعادية للسودان.

و جاء في البيان “قد تدفع هذه الخطوة غير المدروسة إلى المزيد من التعقيدات في الأزمة السودانية المستعرة والمستمرة بدلاً عن تضافر الجهود للعمل على إيجاد حلول لها بما يحقق السلام والإستقرار.

وأشار البيان الى أن القرار الظالم خلق خيبة أمل كبيرة للسودانيين، وان إتخاذه تم بعيدًا عن حقائق الواقع، ولا توجد بينات تسنده، وانه يأتي في ظِل التقدم الواسع للقوات المسلحة والقوات المساندة لها في مختلف المحاور.

وعبرت الحركة عن رفضها العقوبات الأمريكية، وقالت انها توجه لن يكسر عزيمة السودانيين الأحرار في المضي قدمًا نحو تحرير بلادهم من المتمردين والمستعمرين، ومواصلة البحث عن أدوات بناء دولة السلام والعدالة الإجتماعية والتنمية الشاملة وتكوين علاقات جيدة مع العالم.

وقال البيان الصادر باسم سعد محمد عبدالله الناطق الرسمي باسم الحركة، “إذا كان لا بد من إهتمام للولايات المتحدة الأمريكية بشؤون السودان فمن باب الإنصاف أن تُفرَّض عقوبات مُشددة على حكومات الدول التي تخرق المواثيق والمعاهدات الدولية بدعمها وتمويلها لمليشيا الدعم السريع المتمردة.

واعربت الحركة الشعبية عن أملها في أن يقف الشعب السوداني العظيم، والتنظيمات السياسية الوطنية، وقوى العالم الجديد، مع تحقيق العدالة الدولية للسودانيين الذين يقاومون الإستعمار الآن لوحدهم؛ كما يواجهون القرارات الأمريكية التي تقف من خلفها مطامع القوى الإستعمارية.