شاهد بالفيديو.. رجل سوداني يتفاعل في الرقص ويصرخ بشكل هستيري أثناء حضوره حفل للفنانة هدى عربي بالسعودية (واي يا هدى) وساخرون: (يا عمنا شد حيلك شوية)

فجر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالسودان, ثورة من الغضب وسط الجمهور والمتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع تم تصويره من حفل جماهيري أحيته الفنانة الشهيرة هدى عربي, بالمملكة العربية السعودية.

وأظهر الفيديو رجل سوداني, تفاعل مع أغنيات الفنانة بشكل هستيري, حيث صرخ (واي يا هدى) ودخل بعدها في وصلة رقص مع أنغام المطربة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد قابل الكثير منهم تصرف الرجل بسخرية كبيرة على شاكلة تعليق أحدهم قال فيه: (يا عمنا شد حيلك شوية).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين