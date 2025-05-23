شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تسخر من القيادي بالدعم السريع “بقال” بأغنية الفنانة مروة الدولية (الخذلة حارة عليك شديد ما كنت فاكر بخذلوك) والجمهور: (مغارز شديدة)

تصدرت مقاطع فيديو للقيادي بمليشيا الدعم السريع, إبراهيم بقال سراج, “الترند” على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا السودانية.

وكان “بقال”, قد عبر غضبه الشديد في مقاطع فيديو بعد أتهامات وجهت له من قبل بعض القيادات على خلفية هروبه مع أفراد مليشيا الدعم السريع, من منطقة “صالحة” بأم درمان, والتي نجح الجيش في تحريرها مؤخراً.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قابل الجمهور انفعال “بقال” بسخرية كبيرة, من ضمنها مقطع فيديو لفتاة نشرت مقطع أرفقت معه صورة القيادي بالدعم السريع.

وسخرت الفتاة من “بقال” بمقطع من أغنية للفنانة مروة الدولية, تقول في مطلعها: (الخذلة حارة عليك شديد ما كنت فاكر بخذلوك).

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فقد قابل الجمهور المقطع بتعليقات أكثر سخرية على شاكلة تعليق أحدهم قال فيه: (مغارز شديدة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين