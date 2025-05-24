شاهد بالصورة.. الإعلامية السودانية نسرين النمر تتغزل في زوجها معتمد أم درمان السابق بلقطة رومانسية (تسلم ويسلم خاطرك)

شاركت المذيعة والإعلامية السودانية, المعروفة نسرين النمر, صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت نجمة قناة النيل الأزرق, السابقة في لقطة رومانسية مع زوجها الأستاذ مجدي عبد العزيز.

وكتبت نسرين النمر, على الصورة التي حظيت بآلاف الإعجابات والتفاعلات من جمهورها ومتابعيها: (أبو محمد تسلم ويسلم خاطرك).

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن الأستاذ مجدي عبد العزيز, كان قد عمل لفترة مسؤولاً بالمراسم في القصر الجمهوري قبل أن يتم تعيينه معتمداً لأمدرمان في العام 2015.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين