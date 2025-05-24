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شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تخاطب النساء بحركة مشينة وغير أخلاقية خلال حفل جماهيري أحيته بالسعودية (ما بتقدرن أحي أنا)

2025/05/24

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار ضجة إسفيرية واسعة بعد انتشاره على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع المتداول تم تصويره من حفل جماهيري أحيته الفنانة السودانية الشهيرة أنصاف مدني, بالمملكة العربية السعودية, وفقاً لما ذكر ناشرو الفيديو.

https://www.facebook.com/reel/1041755584065438

وقامت الفنانة المعروفة بعفويتها بإطلاق إشارة بيدها وصفها المتابعون بالمشينة وغير الأخلاقية نحو النساء الحاضرات الحفل, حيث أشارت بيدها وقالت: (ما بتقدرن أحي أنا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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