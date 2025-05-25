بالصور.. “كندانة” تنفّذ عددًا من المشروعات في المشاعر المقدسة

نفذت شركة كندانة، الذراع الإستثماري للهيئة الملكية لتطوير العاصمه المقدسة، مشروعًا جديدًا يعكس اهتمام الحكومة الرشيده براحة ضيوف الرحمن؛ حيث قامت الشركة بتظليل طرق المشاه الممتدة من جبل الرحمة في عرفات والطرق المجاورة له وتلطيف الأجواء من خلال مراوح تم إيجادها للعمل على تخفيف درجة الحراره ولحماية الحجاج من ضرباب الشمس خلال وجودهم في صعيد عرفات.

وتعمل الشركة على قدم وساق لإنجاز هذا المشروع العملاق الذي سيحد من ضربات الشمس وارتفاع درجات الحرارة. كما قامت الشركه بتظليل المناطق المجاورة لمسجد نمرة بعرفات وتهيئة المنطقه المحيطه بالمسجد لإستقبال الحجاج وتسهيل كل سبل الراحه لهم ليتمكنوا من الوقوف على صعيد عرفات في راحة وطمأنينة. كما تعمل الشركه على تنفيذ العديد من المشاريع العملاقه التي سيتفيد منها الحجاج هذا العام وتمكنهم من اداء الفريضة في راحة ويسر.

جريدة المدينة