الشرطة الكورية الجنوبية تصادر هواتف الرئيس السابق

أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية مصادرة هواتف الرئيس السابق المحمولة يون سوك يول، وسجلات خوادم هاتف الأمن الرئاسي في عهده.

وأوضحت وحدة التحقيقات الخاصة بالشرطة أنها صادرت هاتفا آمنا وهاتف عمل كان يستخدمهما يون، وتلقت سجلات من خادم هاتف آمن استخدمه جهاز الأمن الرئاسي، كجزء من تحقيقاتها في مزاعم محاولة يون ورئيس جهاز الأمن الرئاسي السابق بارك جونجون، ونائب رئيس الجهاز كيم سونغ هون، منع المحققين من تنفيذ مذكرة توقيف صدرت ضد يون في يناير الماضي، إثر المحاولة الفاشلة لإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.

وفي وقت سابق، أجرت الشرطة وجهاز الأمن الرئاسي تحليلا جنائيا مشتركا لمدة 3 أسابيع للخادم واستعادا معظم سجلاته. وقد قدم جهاز الأمن الرئاسي هذه المواد طوعًا للشرطة بناء على قراره الخاص.وتشير التقارير إلى أن الخادم يحتوي على سجلات المكالمات والرسائل النصية بين يون ونائب رئيس جهاز الأمن الرئاسي كيم ومسؤولين آخرين في الجهاز.

جريدة المدينة