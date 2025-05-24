التحديثات التلقائية.. هكذا تمنع هاتفك من استهلاك باقة الإنترنت

في خضم الروتين اليومي مع الهواتف الذكية، لا يوجد ما هو أكثر إزعاجًا من اكتشاف نفاد باقة الإنترنت دون سبب واضح. وفي كثير من الأحيان، يكون السبب التحديثات التلقائية للتطبيقات.

كما تُفعَّل هذه الميزة تلقائيًا في معظم أجهزة الأندرويد ؛ ما يسمح للتطبيقات بتنزيل الإصدارات الجديدة دون طلب إذن من المستخدم.

وعلى الرغم من أنها تسهم في تعزيز الأمان الرقمي، إلا أنها قد تُرهق مستخدمي الخطط المحدودة أو أنظمة الدفع المسبق.

كيفية تعطيل التحديثات التلقائية باستخدام بيانات الهاتف المحمول

لحسن الحظ، يمكن إيقاف هذه الميزة بسهولة دون الحاجة إلى معرفة تقنية متقدمة. إليك الخطوات:

افتح متجر “Google Play”.

انقر على أيقونة الحساب الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى.

اختر “الإعدادات” من القائمة.

انتقل إلى قسم “تفضيلات الشبكة”.

اضغط على “تحديث التطبيقات تلقائيًا”.

ستظهر لك عدة خيارات، حدد “عبر فقط”. وأي فأي

وبعد تفعيل هذا الخيار، لن تتمكن التطبيقات من التحديث تلقائيًا إلا عند الاتصال بشبكة “Wi-Fi”؛ ما يساهم في تقليل استهلاك البيانات بشكل كبير.

لماذا يتم تحديث التطبيقات تلقائيًا؟

تعتمد التحديثات التلقائية على آلية دورية داخل “Google Play”، حيث يتحقق المتجر من توفر نسخ أحدث من التطبيقات المثبتة، ويقوم بتنزيلها وتثبيتها تلقائيًا ما لم يُضبط خلاف ذلك.

وبالنسبة لمن لديهم خطط بيانات محدودة، قد يؤدي تحديث واحد لتطبيق كبير إلى استنزاف جزء كبير من الباقة، خاصة أن بعض التحديثات يتجاوز حجمها 200 أو حتى 300 ميغابايت.

التحديثات التلقائية.. ميزة لها شروط

ليست التحديثات التلقائية خللًا في النظام، بل ميزة تهدف إلى تحسين الأمان والأداء. فهي غالبًا ما تتضمن إصلاحات للأخطاء وتحديثات أمنية مهمة.

ومع ذلك، فإن المشكلة تكمن في أنها تعمل تلقائيًا دون تخصيص مسبق؛ ما قد يؤدي إلى استهلاك غير مقصود للبيانات، خصوصًا في البيئات ذات الاتصال المحدود أو الباقات المكلفة.

راجع إعداداتك بانتظام

بالإضافة إلى التحديثات التلقائية، يوفر متجر “Play” إمكانية إدارة استخدام البيانات لمهام أخرى مثل تحميل الأفلام، تحديثات النظام، ومزامنة الحسابات. ومراجعة هذه الإعدادات بشكل دوري يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في تجربة الاستخدام.

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