عالمية

“الحج والعمرة”: الأمتعة الزائدة تعيق الحركة وتؤثر في راحة الحجاج

2025/05/24
حج حجاج حجيج مكة عرفات جبل
Muslim pilgrim join one of the Hajj rituals on Mount Arafat near Mecca early on September 11, 2016. Close to 1.5 million Muslims from around the world prepared on September 10 night for the climax of the annual hajj pilgrimage at a rocky hill known as Mount Arafat. The pilgrims will mark September 11 with day-long prayers and recitals of the Koran holy book at the spot in western Saudi Arabia where they believe their Prophet Mohammed gave his last hajj sermon. / AFP PHOTO / AHMAD GHARABLI

دعت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن، إلى التخفيف من الأمتعة الزائدة أثناء أداء مناسك الحج، مبينةً أن الاكتفاء بالضروريات يُسهم في أداء المناسك بيُسرٍ وطمأنينة، ويُجنّب الحاج الزحام والتأخير داخل أماكن السكن والتنقل.
وقالت الوزارة عبر منشورٍ توعوي: “أخي الحاج.. الأمتعة في الحرمين الشريفين تُعيق حركتك وتضايق غيرك من الحجاج، لذلك اكتفِ بالاحتياجات الضرورية، وضع حقائبك الكبيرة في السكن”.
يأتي هذا التوجيه ضمن الحملة التوعوية المستمرة التي تُطلقها الوزارة لتيسير موسم الحج 1446هـ، وضمان راحة ضيوف الرحمن وسلامتهم في أثناء تنقلهم بين المشاعر المقدّسة.

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