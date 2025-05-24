“الحج والعمرة”: الأمتعة الزائدة تعيق الحركة وتؤثر في راحة الحجاج

دعت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن، إلى التخفيف من الأمتعة الزائدة أثناء أداء مناسك الحج، مبينةً أن الاكتفاء بالضروريات يُسهم في أداء المناسك بيُسرٍ وطمأنينة، ويُجنّب الحاج الزحام والتأخير داخل أماكن السكن والتنقل.

وقالت الوزارة عبر منشورٍ توعوي: “أخي الحاج.. الأمتعة في الحرمين الشريفين تُعيق حركتك وتضايق غيرك من الحجاج، لذلك اكتفِ بالاحتياجات الضرورية، وضع حقائبك الكبيرة في السكن”.

يأتي هذا التوجيه ضمن الحملة التوعوية المستمرة التي تُطلقها الوزارة لتيسير موسم الحج 1446هـ، وضمان راحة ضيوف الرحمن وسلامتهم في أثناء تنقلهم بين المشاعر المقدّسة.

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