زين تحتفل باليوم العالمي لخط مساندة الطفل

بحضو السيد وزير التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم، نظمت الشركة السودانية للهاتف السيار – زين – الاحتفال باليوم العالمي لخط مساندة الطفل وختام برنامج التوعية المجتمعية بمخاطر الالغام والاجسام غير المنفجرة، حيث بادرت شركة زين بتنظيم ورعاية الحملة التوعوية الكبرى بمحلية كرري والتي اختتمت السبت 17 مايو الذي يوافق الاحتفال باليوم العالمي لخطوط مساندة الطفل.

احتفلت شركة زين بختام الحملة مع أطفال المؤسسة القرآنية التربوية بالحارة التاسعة محلية كرري بالتعاون مع الآلية الوطنية لوحدات مساندة الطفل ووزارة التنمية الاجتماعية وشرطة ولاية الخرطوم بالشراكة مع منظمة أصدقاء السلام والتنمية ومنظمة الوحدات الوطنية لمكافحة الألغام والتنمية والمركز القومي لمكافحة الألغام

وقد أعرب السيد وزير التمنية الاجتماعية عن بالغ سعادته بهذه الحملة التوعوية المهمة لشريحة الأطفال وأولياء الأمور داعيا إياهم الى ضرورة مشاركة رسائل التوعية مع مجتمعاتهم مشيرا إلى مأساة أطفال مركز المايقوما و ما تعرضوا له من حصار وموت قبل نقلهم إلى مدينة ود مدني ومنها إلى كسلا.

السيد مدير مكتب مكافحة الألغام الأستاذ جمال البشرى الحسن أشاد بما تقدمه شركة زين و حرصها على قضايا المجتمع مستعرضا أهمية البرنامج مشيرا إلى ان مخاطر الالغام والمتفجرات على المجتمعات تفرض ضرورة نشر التوعية وتكثيف الرسائل عبر الوسائط المختلفة

كما أكد ممثل شركة زين حرصهم على استمرار الشراكة الناجحة مع وحدات مساندة الطفل وتخصيص الرقم 9696 لتلقي البلاغات مجانا وكذلك تخصيص الرقم 60666 مجاناً لتلقي البلاغات التي تخص الأجسام الغريبة.