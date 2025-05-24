شاهد بالفيديو.. “البرهان” يفاجئ تجار بورتسودان ويتجول في سوق المواشي وسط المواطنين والجمهور: (الكاهن اشترى الضحية)

فاجأ رئيس مجلس السيادة, القائد العام للجيش السوداني, الفريق أول, عبد الفتاح البرهان, المواطنين وتجار المواشي بمدينة بورتسودان, بزيارة مفاجئة.

وبحسب مقطع فيديو متداول رصده محرر موقع النيلين, فقد ظهر قائد الجيش داخل السوق وسط التجار والمواطنين وهو يطمئن على أسعار الأضحية لهذا العام.

وخرج سيادته سعيداً عقب إطلاعه على التفاصيل وسط تجمهر التجار حوله وترحيبهم الحار بزيارته المفاجئة لهم بالسوق.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد أشاد عدد من المتابعين بوقوف الرئيس بنفسه على أسعار الأضحية, مع تعليقات طريفة على شاكلة: (الكاهن اشترى الضحية).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين