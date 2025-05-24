شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تقصف جبهة شاب عاتبها بعد نهاية حفلها بالسعودية بسبب رفضها ترديدها أغنية “بالحلال” (هسا وشك دا وش عرس) وساخرون: (تدوين عشوائي من ملكة الدلوكة)

أثارت الفنانة السودانية, الشهيرة إنصاف مدني, ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفنانة الملقبة بملكة الدلوكة مع أحد الشباب الحاضرين حفلها الجماهيري الذي أقامته بالمملكة العربية السعودية.

الشاب عاتب المطربة بسبب عدم تلبيتها لطلبهم بترديد أغنية الشهيرة “بالحلال”, لترد عليه المطربة (هسا وشك دا وش عرس) وسط ضحكات الشاب.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قان جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة المقطع على نطاق واسع مع تعليقات ساخرة (قصف جبهة وتدوين عشوائي من ملكة الدلوكة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين