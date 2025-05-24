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العناية الإلهية تنقذ مراسل قناتي “العربية” و “الحدث” بالسودان بعد إصابته بطلقة في الرأس

2025/05/24
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أنقذت العناية الإلهية مراسل قناتي “العربية”, و “الحدث”, نزار بقداوي, من الموت بعد إصابته بطلقة في الرأس أمس الجمعة بمنزله.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تعرض بقداوي، لإصابة نتيجة رصاصة طائشة أثناء وجوده في منزله بمنطقة كرري مساء امس الجمعة.

وقد أفادت مصادر محلية أن الإصابة كانت في منطقة الرأس، مما استدعى نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. الحادث أثار قلق زملائه في الوسط الإعلامي، الذين تابعوا تطورات حالته الصحية.

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ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد خضع نزار بقداوي لفحوصات طبية دقيقة، حيث تبين أن الإصابة كانت بسيطة ولم تتسبب في أي مضاعفات خطيرة, الأطباء أكدوا أنه في حالة مستقرة، مما أسعد زملاءه الذين كانوا في انتظار أخبار مطمئنة عنه.

في وقت لاحق، طمأن نزار بقداوي الجميع على صحته، حيث عاد إلى منزله بعد تلقي العلاج. وقد أبدى ارتياحه وامتنانة لكل من اهتم بسؤاله عن حالته.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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