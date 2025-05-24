شاهد بالصورة والفيديو.. حاصروه وقتلوه بــ 18 رصاصة في جسده.. الكشف عن مقبرة الشهيد المجهول الذي قام بعملية انتحارية بتفجيره 10 سيارات محملة بجنود للدعم السريع بشرق النيل

كشف ناشط سوداني, في مقطع فيديو متداول عن قصة شهيد داخل قبره الذي قام بتصويره والموجود بأحد المنازل بمحلية شرق النيل بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشف الناشط قصة الشهيد الذي قام بعملية إنتحارية وبطولية بمنطقته بشرق النيل, عندما كانت تحت سيطرة مليشيا الدعم السريع.

وأكد صاحب المقطع أن الشهيد نجح في تفجير 10 سيارات محملة بالجنود الذي يتبعون لمليشيا الدعم السريع, وذلك قبل أيام من دخول الجيش للمنطقة وتحريرها.

وذكر بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, أن الشهيد بعد تفجيره للسيارات قام ما تبقى من أفراد المليشيا بمطاردته حتى دخل هذا المنزل وبعد أن حاصروه قاموا بتصفيته بعدد 18 طلقة في جسده وتم دفنه فيما بعد داخل هذا المنزل.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين