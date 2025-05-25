بيان من التنسيقية العامة لأبناء الرزيقات بالداخل والخارج

التنسيقية العامة لأبناء الرزيقات بالداخل والخارج*

قال تعالى:

*(وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ}*

*بيان مهم*

*إلى جماهير الشعب السوداني الابي*

*وإلى جماهير شرق دارفور خاصة*

*في ظل الأوضاع الحرجة التي تمر بها البلاد والتي تستوجب تغليب صوت العقل وحقن دماء الشباب الأبرياء ندين بأشد العبارات ما دعا إليه المدعو محمد إدريس خاطر ما يسمى برئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور،من استنفار وحشد لصالح المليشيا المتمردة حفاظا على بقائه في كرسي السلطة غير آبه بمآلات هذا المسار المدمر*

*لقد استجاب لندائه عدد من العمد فعقدوا اجتماعات طارئة تهدف إلى استنفار المواطنين وتوجيههم لمواجهة القوات المسلحة إما بغباء وجهل أو طمعا في حفنات من الدولارات وهنا نطرح تساؤلا مشروعا هل يُعقل أن تكون الضعين بمنأى عن السودان*

*ما نؤكده في هذا البيان هو ما يلي*

*١ – القوات المسلحة السودانية ممثلة في متحرك الصياد هدفها تحرير البلاد من قبضة المليشيا المتمردة ولا تستهدف أحدا غيرها*

*٢- القوات المسلحة لا تستهدف قبيلة أو مجتمعا بعينه فالمعركة واضحة الأهداف وموجهة ضد المليشيا التي عبثت بأمن البلاد.*

*٣ -التنسيقية العامة لأبناء الرزيقات بالداخل والخارج تحمل المسؤولية الكاملة للعمد الآتي *ذكرهم نتيجة لتحريضهم المباشر على استنفار الناس لمواجهة القوات المسلحة عبر تسجيلات صوتية ممهورة بأسمائهم*:

*1-العمدة حسن عبد المجيد*

*2 -العمدة محمد الحاج مرانو*

*3- العمدة إبراهيم بخيت*

*إن ما يقومون به من اجتماعات وتعبئة يدعو للفوضى وضرب للنسيج الاجتماعي وجر الناس إلى مالا يحمد عقباه*

*وهم مسؤولون كذلك عن أي حالة استنفار أو تعبئة أو نتائج كارثية تترتب على تحريضهم بما في ذلك إشعال الفتنة العنصرية ومحاولة زج القبائل المتعايشة في أتون حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل*

*٤ -نوجه نداء إلى أهلنا جميعا هذه الحرب ليست ضدكم ولا ضد مكون بعينه*

*فالقوات المسلحة متواجدة حاليا في ديار المسيرية حيث* *استقبلت بحرارة وطمأنينة دون أن تمس كرامة أحد ودون أي استهداف قبلي أو جغرافي*

*وعليه نحذر من الانجرار خلف أي خطاب مسموم يدعو للكراهية أو يسعى لزج أبنائكم في الحرب*

*والله من وراء القصد*

*إعلام التنسيقية العامة لأبناء الرزيقات بالداخل والخارج*