هل تحدث زلازل كبرى في مصر الأيام القادمة ؟

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية للأخبار الهامة، حيث شهدت مصر خلال الأيام الماضية هزتين أرضيتين متوسطتي القوة، كان آخرهما يوم أمس بقوة 6.24 درجة على مقياس ريختر، وذلك بعد مرور ثمانية أيام فقط على زلزال آخر وقع شمال مدينة رشيد بقوة 6.4 درجة.

وأثار هذا التتابع السريع للهزات تساؤلات بين المواطنين حول ما إذا كانت المنطقة تمر بمرحلة من النشاط الزلزالي غير المعتاد، وبدأت تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت الزلازل في مصر قد أصبحت أكثر حدة، كما تصاعدت التساؤلات حول احتمالية تعرض دول البحر المتوسط لزلازل كبرى وحول مستقبل النشاط الزلزالي في المنطقة.

وقال الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن ما حدث لا يعد أمرًا غير طبيعي، وأن مركز الزلازل الذي حدث في الأيام الماضية هو جزيرة كريت، وأن هذه الجزيرة والمنطقة المحيطة بها تعد جزءًا من “حزام القوس الهليني”، وهي منطقة نشطة زلزاليًا.

وأكد الهادي في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” أن الزلازل التي حدثت في تلك المنطقة لا تشكل خطرًا على مصر، وأن الهزتين اللتين وقعتا لا تشيران إلى نشاط خطير في مصر، وإنما هما جزء من النشاط الزلزالي الطبيعي والمعروف في المنطقة.

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