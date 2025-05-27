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من شاكيرا إلى ديانا روس.. كلاب تخطف الأنظار بأزياء مستوحاة من مشاهير الميت غالا!

2025/05/27
جينفر شاكيرا

ارتدت عشرات الكلاب أزياء مستوحاة من إطلالات المشاهير في حفل الـ”ميت غالا” لهذا العام، في عرض استثنائي جمع بين الأناقة والطرافة.

الفعالية التي أقيمت في “جي إتش أون ذا بارك” واستضافتها الممثلة راشيل بيزولاتو، كانت محاكاة رائعة لأجواء السجادة الحمراء.

وقد سرق الأنظار كلب صغير طويل الشعر يُدعى “لالا” بإطلالته المستوحاة من ديانا روس، وكلب آخر يُدعى “داستي” بزي يحاكي كولمان دومينغو، بالإضافة إلى الكلب “سوكي” الصيني برداء مستوحى من شاكيرا.

هذا الحفل، الذي نظمته شركة “أنتوني روبيو ديزاينز”، هو فعالية غير ربحية تهدف لدعم متحف AKC للكلاب، الذي يُعد موطنًا لأكبر مجموعة من الأعمال الفنية المتعلقة بالكلاب في العالم.

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