تحارب الكوليسترول.. 5 أطعمة تقوي قلبك

يمكن لبعض الوجبات على مائدة الإفطار أن تفعل العحب بصحة قلبك، خاصة في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وقدم موقع Hindustan times ، خمس وجبات إفطار مهمة للحفاظ على صحة القلب في فصل الصيف، إذ تعمل على ترطيب الجسم وتحسين قدرة القلب على التعامل مع الإجهاد الحراري، وتتمثل في:

سلطة الفواكه والمكسرات

تناول مزيج التفاح والرمان والبرتقال مع حفنة من اللوز أو الجوز، يعزز صحة القلب بفضل الألياف والدهون الجيدة.

الشوفان مع الفواكه الموسمية

الشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان والتي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار، ويمكن تحضيره مع إضافة فواكه مثل البطيخ، التوت.

ماء جوز الهند مع بذور الشيا

هذه الوجبة مرطبة ومثالية في الصيف، فهي منخفضة السعرات وغنية بالمعادن مثل المغنيسيوم، ما يحسن تنظيم ضربات القلب.

خبز الحبوب الكاملة مع الأفوكادو

فاكهة الأفوكادو غنية بالدهون الصحية والبوتاسيوم والتي تعزز صحة القلب، ويفضل تقديمها مهروسة على شريحة خبز متعددة الحبوب.

بان كيك العدس الأصفر أو الحمص

هذا الخيار النباتي عالي البروتين، يمكن إثراؤه بالخضار الورقية مثل السبانخ والبصل، ويطهى بقليل من الزيت ويقدم مع لبن قليل الدسم، ويعمل على تحسين صحة القلب.

مصراوي