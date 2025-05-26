ماذا قال حجاج الفوج الثالث لبيت الله الحرام من المدينة المنورة؟

أجرت وكالة السودان للأنباء استطلاعات ميدانية من داخل الفوج الثالث لحجاج بيت الله الحرام، عقب وصولهم إلى المدينة المنورة أمس، والبالغ عددهم 1455 حاجاً وحاجة من سبع ولايات، عبر البحر إلى ميناء جدة الإسلامي.

وأعربت الحاجة سيدة محمد أحمد من ولاية النيل الأزرق عن ارتياحها للأوضاع، مؤكدة أن الرحلة سارت بسلاسة، وأن الخدمات المقدمة للحجاج ممتازة، من سكن مريح وتسهيلات متعددة كما دعت الله أن يمنّ الله على البلاد بالخير واليُمن والبركات، وأن ينصر القوات المسلحة والقوات المساندة لها في معركة الكرامة.

من جانبها، قالت الحاجة أمينة الزين إبراهيم إنها تشعر بسعادة بالغة بعد أن أكرمها الله بزيارة بيته الحرام، واعتبرت الحج فرصة للدعاء والتضرع لله من أجل السلام والاستقرار في السودان، وقد وجهت تحياتها الحارة إلى كل أهل السودان.

أما الحاجة أم كلثوم أحمد فضل الله ود جبارة من جنوب ولاية النيل الأزرق، فأشادت بجهود القائمين على أمر الفوج منذ انطلاق الرحلة من ولايتهم، حيث وفروا كل ما يلزم لتيسير أمور الحجاج.

وأوضحت أن الإقامة في المدينة المنورة مريحة، والسكن قريب من المسجد النبوي، مما يسهل على كبار السن أداء الصلوات.

بدوره، وصف الأمير الهادي آدم عبد الرحمن الحج هذا العام بأنه “قمة السعادة”، معبرًا عن أمنيته أن ينال الجميع فرصة أداء هذه الفريضة في الأعوام القادمة.

وأضاف أن الحجاج ينعمون بالصحة والعافية، وكل سبل الراحة متوفرة، وهي نعم تستوجب الشكر لله.

وأثنت الحاجة مستورة أحمد على جودة الخدمات المقدمة، داعية الله أن يفتح على السودان أبواب الخير، وأن يعمّ السلام، وأن تُهزم مليشيا الدعم السريع المتمردة.