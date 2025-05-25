المذيعة تسابيح خاطر تواصل استفزاز السودانيين وتنشر تقرير تتهم فيه الجيش باستخدام “السلاح الكيماوي” في حربه ضد قوات الدعم السريع

واصلت المذيعة السودانية, المعروفة تسابيح مبارك خاطر, استفزاز جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بتقرير قام بنشره عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت تسابيح خاطر, تقرير اتهمت فيه الجيش السوداني, باستخدام “السلاح الكيماوي” في حربه ضد قوات الدعم السريع.

واستندت مذيعة قناة سكاي نيوز عربية, في اتهامها للجيش, على تصريحات سابقة لقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان, ومساعده الفريق أول ياسر العطا.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فقد اتهمت تسابيح خاطر, كتائب البراء بن مالك, والمتحالفة مع الجيش, في استخدام غاز محرم دولياً خلال تحريرها مباني الإذاعة والتلفزيون بأم درمان, والقصر الجمهوري بالخرطوم.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين