جمارك مطار بورتسودان تحبط محاولة تهريب 60 ألف دولاراً أميركياً

تمكنت وردية طوكر بدائرة جمارك مطار بورتسودان الدولي من إحباط محاولة تهريب مبلغ 60 ألف دولاراً أمريكياً يوم السبت كانت بحوزة أحد الركاب المغادرين إلى خارج البلاد، حاول إخفاءها داخل جسده بطريقة احترافية، إلا أن يقظة ومهنية منسوبي الجمارك حالت دون تنفيذ المخالفة.

وأشاد السيد اللواء شرطة بابكر يوسف بابكر مدير عام قوات الجمارك المكلف، بيقظة منسوبيه بوردية (طوكر) والدور المنعي والرقابي الذي تقوم به جمارك مطار بورتسودان لحماية الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أثنى اللواء شرطة محمد النور، مساعد المدير العام للعمليات الجمركية، على الجهود الكبيرة التي تبذلها قوة الجمارك بمطار بورتسودان، مؤكداً أهمية كشف أي محاولة تهريب

وأوضح اللواء شرطة أمير زين العابدين عمر، مدير الإدارة العامة لجمارك البحر الأحمر، أن جمارك مطار بورتسودان تعمل وفق معادلة دقيقة توازن بين تسهيل حركة الركاب مع الرقابة الصارمة لكل منافذ الحظيرة الجمركية، مشيداً بالضبطية و الأداء المتميز.

وفي ذات السياق، أوضح العميد شرطة عبدالعال علي حسن، مدير دائرة جمارك مطار بورتسودان، أن أحد الركاب حاول تهريب المبلغ عبر إخفائه داخل جسده، لكن فطنة قواته كشفت المحاولة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهته.

وأكدت قوات الجمارك أن مثل هذه الضبطيات تأتي في إطار جهودها المستمرة لحماية الاقتصاد الوطني ومنع محاولات التهريب بكافة أشكاله.

سونا