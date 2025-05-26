شاهد بالفيديو.. “مجنون” الفنانة هدى عربي يواصل إثارة الجدل برقصات هستيرية على طريقة “ضرب السلاح” خلال حفل للسلطانة بالسعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو جديد تم تصويره من الحفل الجماهيري الذي أحيته الفنانة الشهيرة هدى عربي, بالسعودية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفنانة الشهيرة كانت شارك في فعاليات “جوازك” التي نظمتها هيئة الترفيه السعودية, للجاليات المقيمة بالمملكة.

وأظهر المقطع رجل سوداني, لقبه الجمهور بمجنون الفنانة هدى عربي, وهو يرقص بشكل هستيري أثناء تقديم السلطانة وصلتها الغنائية أعلى المسرح.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد خطف الرجل الأضواء برقصاته التي قدمها على طريقة “ضرب السلاح”, أثناء ترديد الفنانة أغنيتها الشهيرة (ضربوا السلاح).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين