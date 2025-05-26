شاهد بالفيديو.. التيكتوكر السودانية رنده خليل تعود للظهور بعد فترة من الغياب وتنصح المواطنين بالسودان بإستخدام هذه الوصفة العلاجية للوقاية من “الكوليرا”

عادت التيكتوكر السودانية, المثيرة للجدل رنده خليل, للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة طويلة من الغياب عن السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تحدثت التيكتوكر المثيرة للجدل, في مقطع فيديو عن بعض الأمراض والوبائيات التي ضربت السودان, مؤخراً.

ويعاني السودان, هذه الأيام من انتشار مرض “الكوليرا”, الذي تسبب في وفاة العشرات خلال الفترة الماضية, بسبب نقص الدواء وخروج عدد من المستشفيات عن الخدمة بسبب الحرب.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد نصحت رنده خليل, المواطنين باستخدام “القرض”, مع “الزبادي” للوقاية والعلاج من وباء “الكوليرا” المنتشر.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين